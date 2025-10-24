Photo: ヤマダユウス型 すいません、バーチャル侮ってました。毎日の健康状態や睡眠の質を計測してくれる、Oura Ring。最新世代にあたるGen 4が2025年7月に日本で発売していますが、僕も以前使っていたモデルから最新世代へと買い替えました。イエイ。…でも、使い続けて9ヶ月ほど経ったあたりで、やけにバッテリーの減りが早い。通常使用で5日〜8日と謳ってるけれど、2日に1回は充電してく