大分県豊後高田市の豊後高田昭和の町では11月29日、「コスプレ・フォトフェス2025(通称：昭和の町コスフェス)」を開催する。開催11時〜19時30分。大分県・豊後高田の昭和の町で「コスプレ・フォトフェス」開催豊後高田市は、江戸時代から昭和30年にかけて栄えたが、時代の波にとり残され、町は徐々に寂れていった。そんなとき、今ではテレビや映画の中でしか見ることができなくなった昭和30年代の懐かしい商店街の町並みを再現する