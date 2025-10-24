メ～テレ（名古屋テレビ） 金融機関の口座を買い取る犯罪集団に、SNSを通じて譲り受けた口座情報を提供したとして、神奈川県の男が逮捕されました。 犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕・送検されたのは神奈川県秦野市の会社員、野口貴広容疑者（36）です。 警察によりますと野口容疑者は7月、口座の買取グループに対し、報酬を受け取る約束で、SNSを通じて譲り受けた口座のログイン情報などを提供した疑いが