メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県の県立高校の男性教師が女子生徒2人に対し、「本当に大好きです」などとSNSで約4300件の私的なメッセージを送ったとして、停職処分を受けました。 停職6カ月の懲戒処分を受けたのは、岐阜県の県立高校に勤務する24歳の男性教師です。 教育委員会によりますと、男性教師は去年1月から今年8月までの間に、勤務する高校の3年生と2年生の女子生徒に対し、SNSで「本当に大好きです