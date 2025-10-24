愛知県警は、中部空港署を常滑署と統合する方針を発表しました。 常滑市の空港島を管轄する中部空港署は、建物が地盤沈下の影響で傾いたため、今年3月に中部空港の第2ターミナルビル内に移転しました。 こうした状況の中、愛知県警は、空港島以外の常滑市を管轄する常滑署の移転建て替え計画に合わせて中部空港署を常滑署と統合する方針を発表しました。 統合は早くて2030年度以降になる見込みです。 県警は、