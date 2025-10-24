沖縄初上陸となるディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」が、10月31日（金）〜11月24日（月・振休）の期間、沖縄・浦添市にあるサンエー浦添西海岸パルコシティ 2階 センタープラザで開催される。【写真】『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用！トートバッグなど新作グッズ一覧■期間限定のポップアップ今回開催される「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、ディ