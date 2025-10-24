◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク1―0広島（24日、天福）ソフトバンクの育成ルーキー、岡田皓一朗投手（23）が、後輩に負けない投球を誓った。23日のドラフト会議でソフトバンクに3位指名された大商大の鈴木豪太投手（22）は昨年までともにプレーした仲。「（鈴木は）支配下。僕は育成なので負けないように」と1学年下の後輩にライバル心を燃やした。この日は8回に3番手で登板。カットボールなど変化球を意識し