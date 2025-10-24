◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク1―0広島（24日、天福）ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が、プロ入り後初めて外野で試合出場した。「7番右翼」でフル出場。初回には広島の先頭打者、名原典彦の打球がいきなり飛んできた。「いきなり来るんや」と驚いたというが、難なくキャッチ。4回には佐々木泰の打球が頭上を越えて三塁打に。7、9回は右前の打球を処理し「不思議な感覚だった」と試合では初めての