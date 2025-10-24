前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」は2日目を終えた。ローズカップは単騎の山口拳矢（29＝岐阜）が7番手捲りを決めて連勝ゴール。同期の寺崎と菊池が踏み合った流れを冷静に仕留めた。「単騎の中で一番前にいられたのが大きかったし、内をすくわれなかったのもラッキーだった」。単騎同士の岩本、犬伏を従える形になり、再び好スピードを披露。「前の動きが見えていたし踏み出しは良かった。相