神奈川・秦野市で、追突事故の瞬間がカメラに捉えられました。事故の直前、目撃者はある異変を感じたといいます。目撃者：（交差点を）結構なスピードで左に曲がってきたんですね。さらに左にぶつかりかけて、ぐっとハンドルを戻した感じで変な運転だった。その直後、車止めのポールに正面から激突したということです。目撃者によりますと、ほぼノーブレーキで交差点に進入してきたという白い車。さらに大きな事故になっていてもお