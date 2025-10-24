東京・江戸川区の住宅街で24日朝、マンションの植え込みにパトカーが突っ込みました。フロント部分は柵にめり込み、ぐにゃりと変形しています。事故が起きたのは午前6時20分ごろ。近くの住民は、「ガシャンと音が聞こえて外を見たら、事故が起きていた」と話します。当時、パトカーはパトロール中。警視庁によりますと、原因は運転操作の誤りとみられ、パトカーに乗っていた葛西警察署の男性警察官2人にけがはありませんでした。