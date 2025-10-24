アメリカ・ワシントン州で、深夜のカーチェイスが始まりました。パトカーが追跡するのは、容疑者の男2人が乗った盗難車両のトラック。逃走を阻止しようと、パトカーが車両をぶつけます。走行を続けるトラック。パトカーはスピードを上げて、2度目のアタックを試みます。トラックは大きく荷台を揺らし、ふらつきながらも止まる様子はありません。そして3度目、トラックは進路を大きく外れ、茂みの中へ転がり落ちていきました。しか