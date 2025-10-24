結婚して四半世紀、夫への不満を感じながらも、生活面を考えると「今さら離婚したって……」と、残りの人生も我慢し続ける道を選ぶ人もいますよね。しかし覚悟を決めた女性は、夫に立ち向かって離婚を告げることもあるようで……？今回は、熟年離婚を冗談だとバカにした父がブチ切れた母に捨てられた話をご紹介いたします。母の本気「父はまさに昭和の男で、ザ・亭主関白。そんな父に、長年耐え続けた母を見てきたので、『お父さ