NEWSのアリーナツアー『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』が10月22日にマリンメッセ福岡A館でツアーファイナルを迎えた。サプライズゲストとして堂本光一（DOMOTO）が登場。メンバーの増田貴久が、堂本とのツーショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】増田貴久＆堂本光一ツーショット「ほろ酔い？」） 増田は「#光一君」「#サプライズ登場」「#終演後一緒に飲んだ」「#大