反響を呼んだ8月の第1弾放送から3カ月…寺西拓人（timelesz）が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティー「トーク★ハンサム」第2弾の放送が決定！放送は11月2日（日）14:00〜15:00 日本テレビにて。この番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳