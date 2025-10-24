サガン鳥栖は24日、IPU・環太平洋大に在学するMF松岡響祈の27シーズン入団が内定したと発表した。松岡は熊本県出身で、ソレッソ熊本U-15 から鳥栖U-18に入団。高卒でのトップ昇格は叶わなかったが、大学3年生で古巣への帰還を決めた。身長172cm、体重67kg。兄弟Jリーガーとしても注目されそうだ。3歳年上の兄は現在アビスパ福岡に在籍するMF松岡大起。「原動力にしてきた。兄がいなかったら今の自分はない」と常に意識してき