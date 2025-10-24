[10.24 J3第33節](花園)※19:00開始主審:小林健太朗<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3 川上竜DF 13 美馬和也DF 16 橋本陸DF 23 秋山拓也MF 8 芳賀日陽MF 19 増田隼司MF 27 澤崎凌大FW 10 久保吏久斗FW 11 利根瑠偉FW 51 西村真祈控えGK 31 菅原大道DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐MF 7 木匠貴大MF 24 佐藤諒MF 37 堤奏一郎MF 41 野瀬龍世FW 9 島田拓海FW 25 武井成豪監督藪田光教[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 2 平松