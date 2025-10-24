ファジアーノ岡山は24日、選手が移動する際などに出待ち行為やサインや写真撮影を求める行為が多く見受けられるとして注意喚起を行った。クラブによると、自宅やその周辺、公共交通機関や公共の場においての出待ち、ファンサービスの要求や、プライベートでの過度なファンサービスの要求や追跡、盗撮、移動中のチームや選手の写真、選手情報をSNSなどに投稿する迷惑行為などが散見されるという。公式サイトでは「チーム移動