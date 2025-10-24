●週末は低気圧や前線の通過で、ぐずついた空模様。折り畳み傘が活躍●来週は冷たい北風が流れ込みで、市街地でもコートが必要な強い底冷えに●冬支度を始めながら、しっかりと寒さ対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう23日(木)、きょう24日(金)と大陸からの高気圧に覆われて、県内付近は目立った雲のないすっきりした秋晴れとなりました。一方で朝鮮半島付近では、気圧の谷による雲が少々まとまってきていて、日本の南から