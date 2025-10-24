山陽小野田市で子どもたちが、生態調査のためにマーキングしたアサギマダラを空に放ちました。山陽小野田市の本山小学校と焼野保育園は、毎年秋に、竜王山で「山の学習」を行っています。アサギマダラを放つ試みは「山の学習」の一環として行われ事前にオスのアサギマダラ12匹を捕獲しました。24日はまず自然観察指導員の嶋田紀和さんが、旅する蝶と呼ばれるアサギマダラは、気温が22度から23度の場所を求めて移動しているこ