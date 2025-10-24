MAZZELが、11月26日に発売する4thシングル「Only You」のショート音源をTikTok、YouTube、Instagramで先行配信した。「Only You」は好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディーが耳に残るミディアムバラードになっているという。「Only You」は、日本テレビ10月期ドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマに起用されてい