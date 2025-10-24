島根県の逸品を集めた「島根・津和野フェア」が10月25日から県内のスーパーで始まります。目玉は島根県の老舗銘菓と山口県産夏みかんのコラボレーション商品です。アルク防府店では10月25日から始まる「島根・津和野フェア」にむけて特設コーナーの準備が進められていました。4本の溝が特徴の西条柿や日本三大そばの一つに数えらる出雲そばなどおよそ70の商品が並びます。中でも目玉は若草などで知