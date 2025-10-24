(登島凜アナウンサー)「涼しい風が吹いていて秋を感じる。都市農業センターのでは秋の花コスモスが綺麗に色づいている」秋の訪れを告げるコスモス。13種類、約23万本が植えられている鹿児島市の都市農業センターでは、今見頃を迎えています。2025年は台風の影響もなく天候にも恵まれ、例年よりも順調に育ったということです。訪れた人たちは赤やピンク、オレンジなど色とりどりのコスモスを写真におさめてい