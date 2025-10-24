柏崎刈羽原発の再稼働をめぐり、県は現在実施中の県民意識調査について、さらに8000人から補足調査を実施すると発表しました。 県民意識調査は1万2000人を対象に郵送で実施していて、このうち半数の結果を公表。現在、残りを集計・分析しています。 県は、これとは別に県議会の求めに応じ、原発から30km圏内にある9市町村の8344人を対象にインターネット調査を実施することにしました。 花角知事は23日の会見でᦁ