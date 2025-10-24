○コンヴァノ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.1％にあたる50万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月10日から26年1月31日まで。 ○キヤノンＭＪ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.84％にあたる200万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月27日から26年1月30日まで。 ○ＳＥＨＩ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.83％にあたる45