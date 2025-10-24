2026年1月から鹿児島市の交通安全教育センターでの運転免許の更新は、事前予約制になります。24日から予約の受け付けが始まりました。年間約14万4000人、多いときは1日に1000人以上が運転免許の更新に訪れる鹿児島市の交通安全教育センター。これまで手続きは先着順でしたが、2026年1月4日から事前予約が必要になります。その予約の受け付けが24日から始まりました。免許の更新を案内するはがきが届いたらすること