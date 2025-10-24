ORANGE RANGEが、現在公開中の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』主題歌「トワノヒカリ」のMVを公開した。◆ORANGE RANGE 動画新曲「トワノヒカリ」は、映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌として書き下ろされたバラード曲だ。ORANGE RANGEがヒットを記録した「花」のキャッチフレーズでもあった「泣けるレンジ」を掲げた渾身の楽曲でもあるという。そんな新曲のMVが本日19時にYouTubeに公開された。映画公開か