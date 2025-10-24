中国で「国辱の日」に合わせて公開された旧日本軍の「７３１部隊」をテーマにした映画「７３１」への批判が相次いでいる。細菌兵器の研究・開発が行われた収容所内での花魁（おいらん）道中など荒唐無稽な描写が理由とみられ、ＳＮＳ上では返金を求める声まで出ている。映画の舞台は黒竜江省ハルビン。収容施設に連行された中国人男性が、他の捕虜と協力して脱出を試みるとの筋書きだ。満州事変の発端となった柳条湖事件が起き