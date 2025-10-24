BS朝日は24日、19日放送の討論番組「激論！クロスファイア」で司会のジャーナリスト田原総一朗さん（91）がモラルを逸脱した発言をしたとして番組を終了すると発表した。田原さんは「死んでしまえと言えばいい」などと発言していた。