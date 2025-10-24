【ソウル共同】韓国の鄭東泳統一相は24日、北朝鮮が最近、軍事境界線がある板門店の北側で、清掃や草むしりなどの「美化作業」をしていると報道陣に明らかにした。トランプ米大統領の29〜30日の訪韓中に、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との会談を行う兆候の可能性があるとの考えを示した。一方、韓国大統領府の魏聖洛国家安保室長は24日、米朝会談に関する動きについて「新たに把握しているものはない」と述べるにとどめた。