令和の米騒動に終止符となるのでしょうか？価格高騰が続くコメについて鈴木農林水産相は23日、「コメ券」をできるだけ早く導入したいという意向を示しました。このコメ券について生産者、消費者、販売者はどうとらえているのでしょうか。 ■鈴木憲和農水相「今まさにすぐに明日にでも、これは対応すべき話だというふうに私としては認識をしております」23日、就任に合わせた鈴木農水相のインタビュー時に出たのが「コメ券