「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、23日に自身のチャンネルでゲーム実況を配信。セーブデータが消えていることが判明し、悲鳴を上げた。【動画】ゲーム内のオジサンにまで同情されるスバルさんが不憫すぎた現在「スーパーファミコン Nintendo Classics」に収録されている『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』の実況を行っているスバルさん。23日の配信でも本作に挑戦したが、ゲーム開始直後にマップ画面を確認