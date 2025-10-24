兵庫県が2025年10月23日、広報の公式Xアカウントで、県が発行する電子マネーアプリ「はばタンPay＋」のシステムトラブルで、個人情報が漏えいしたこと、これを受け受け付けを停止したことを報告した。このXアカウントでは、不正アクセスの疑いがあったことも報じられており、SNSでは「信用できません」といった批判の声が寄せられている。県は、広報Xについては、不正アクセスの疑いが分かってからすぐにパスワードをセキュリティ