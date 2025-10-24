音楽グループ・MAZZELのNAOYAと龍宮城の冨田侑暉がダブル主演する10月29日スタートのドラマ『セラピーゲーム』（日本テレビ／毎週水曜24時59分）より、予告編30秒バージョンが解禁。併せて、オフショットを公開された。【動画】XY・HAYATO、ICEx・阿久根温世、濱岸ひよりの映像も初登場！ドラマ『セラピーゲーム』予告編30秒バージョン本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワード・シリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同