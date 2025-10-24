麻雀のプロリーグ『Mリーグ』渋谷ABEMASの日向藍子（最高位戦日本プロ麻雀協会）が24日にエックスを更新し、この日遠足だったという6歳の愛娘のために作ったキャラ弁を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】日向藍子が作ったキャラ弁がかわいい！日向は「今日は娘6歳の遠足の日」「早起きしてお弁当作りました〜！！」「ピカチュウといってらっしゃい〜」と、自ら手作りしたお弁当の写真をアップしている。写真