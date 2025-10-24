女優の長谷川京子が、２４日までに自身のＳＮＳを更新。黒のミニ丈ワンピース姿が美しすぎると話題になっている。自身のインスタグラムに「最近の、いろいろ。ブランド＠ｅｓｓｂｙ＿ｏｆｆｉｃｉａｌの作業やｐｏｄｃａｓｔ＠ｕｃｈｉｎｉｏｉｄｅｙｏの収録、ドラマの撮影など、活動を広げ過ぎて自分が何だか分からなくなる、でもそんな自分を楽しんでいます」と記すと、ミニ丈ワンピースから黒のタイツを履いた美