日本サッカー協会は２４日、カタールで行われるＵ―１７Ｗ杯に臨む、Ｕ―１７日本代表メンバーの変更を発表した。けがのＦＷ谷大地（鳥栖Ｕ―１８）が外れ、北原槙（ＦＣ東京Ｕ―１８）が追加招集された。北原は１６歳の誕生日を迎えた今年７月７日に、ＦＣ東京とクラブ史上最年少でプロ契約を結んだ。今大会はＦＷ登録で、背番号は９となった。大会は１１月３日から２７日まで開催。４８チームが参加し、決勝は２２年カタール