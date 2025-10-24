メ～テレ（名古屋テレビ） 24日、所信表明演説に臨んだ、高市早苗総理。「女性初」の総理大臣という面でも、注目が集まっています。“ジェンダー後進国”ともいわれる日本は、これをきっかけに変わっていくのでしょうか？ ついに日本にも誕生した、女性の総理大臣。女性のキャリアアップを阻む見えない障壁、“ガラスの天井”を破ったとして、海外メディアも大きく報じました。 「日本初の女性総理が誕生する