ブリジット・バルドー（９１）が、死亡説を「フェイクニュース」と否定した。ＳＮＳのゴシップアカウントで、ブリジットが他界したことを示唆する投稿が一時されていたが、ブリジットがＸに自ら投稿、その誤情報を一蹴している。 【写真】かわいくて美しい！若かりし頃のブリジット・バルドー ブリジットはそこでこう綴っている。「どこのバカがこの『フェイクニュース』を始めたのか知らないけど、