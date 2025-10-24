東気象予報士のお天気情報です。24日（金）は一日青空が広がりました。最高気温は福岡市で25.1℃など、夏日の所がありましたが、からっとして過ごしやすい陽気でした。福岡県飯塚市では24日、青空のもと、近畿大学九州短期大学附属幼稚園の園児21人が芋掘りを体験しました。およそ28キロ収穫したということです。これからの天気です。25日（土）の九州北部は朝から雲が広がり、夜は雨がぱらつく所があるでしょう。朝の最低気温は16