東京・品川区は先月の豪雨で氾濫した立会川で、水があふれるのを防ぐ板を増設するなどの新たな対策を発表しました。東京・品川区では先月、記録的大雨によって立会川が氾濫し、区内の広い範囲で浸水被害が発生しました。品川区の森澤区長は24日、氾濫を防ぐ対策として、立会川の下流の一部区間に、水があふれるのを防ぐ「いっ水板」を増設すると発表しました。さらに、建物に水が入るのを防ぐ「止水板」の設置費用について、立地や