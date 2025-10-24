コメの平均価格が、7週連続で4000円台となりました。今月19日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ、5キロあたりの平均価格は4251円でした。前の週より109円値上がりし、7週連続の4000円台となりました。コメの高止まりが続く中、鈴木農林水産相は24日朝、現在の価格では「購入が厳しいという声もたくさんある」として、今後、物価高対策として意欲を示している「おこめ券」について、改めて説明しました。鈴木農水相「必