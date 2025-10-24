NTTデータは24日、仕事をしながら家族の介護を行う、「ワーキングケアラー」を支援する新たな事業を発表しました。NTTデータが新たに発表した事業は企業と従業員が抱える仕事と介護の両立という課題を解決しようというものです。企業に対しては、従業員の介護に関する悩みの実態調査などを行い、そのデータなどから企業に潜む課題を浮き彫りにして、介護離職を防ぐための専門家による提言などを行います。一方、ワーキングケアラー