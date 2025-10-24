静岡･小山町で、56歳の男性を共謀して殺害したとして逮捕･送検された女2人が、殺人の罪で起訴されました。起訴されたのは、神奈川･松田町の無職で54歳の女と、静岡･小山町の清掃員で86歳の女の2人です。起訴状によりますと、2人は共謀し、9月12日の午後 86歳の女の自宅で、殺意を持ち56歳の男性の首をネクタイとタオルで締め付け窒息させ、殺害した罪に問われています。警察によりますと、殺害された男性は86歳の女の息子で、共謀