「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２４日、エムウェーブ）女子５００メートル、３０００メートルが行われ、五輪２大会連続金メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）はともに２位だった。「ここに来るまでの過程を見ると、少しずつ形が、いったん崩れていたところから組み直しつつある感覚もある。良い所も、結果として見ると、ここに合わせることができていないという反省点もある」と振り返った。本命の１５０