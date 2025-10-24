テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」が２３日に放送され、南海キャンディーズ・山里亮太、元℃-ｕｔｅの鈴木愛理がＭＣを務めた。この日のテーマは「未熟男子の疑問ＳＰ」。ゲストにタレント・藤田ニコル、若槻千夏、Ｂ＆ＺＡＩの橋本涼を迎えた。束縛男子の話題にニコルは「私は束縛されるの好きです」と告白。パートナーに行かないでほしいと言われた飲み会などに「嬉しいのを溜めながら行って、逆に（束縛を）楽しみ