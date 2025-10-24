東京・品川警察署で、うつむきながら歩く男。窃盗などの疑いで逮捕された若林秀修容疑者です。2025年7月、東京・大田区の閉店後の飲食店に自転車で現れた若林容疑者。シャッターを上げると、そのまま店の中へ。約2分後、店の中から持ち出した箱を前かごに入れて走り去っていきました。盗まれたのは現金1万6000円や店の鍵。被害に遭った店の店主は、「（若林容疑者は）4〜5回来ていたお客さん。そんなことするとは全然思わなくて…