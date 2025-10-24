遠藤ら復帰組はチームを波に乗せられるか(C)Getty Images先月末より公式戦で4連敗を喫していたリバプールは、10月22日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）、アウェーでのフランクフルト戦に5-1で勝利し、久々の白星を掴んだ。次はプレミアリーグで4試合ぶりとなる勝利へ向け、10月25日の第9節ブレントフォード戦に臨む。【動画】伊東純也のCKから上田綺世が渾身ヘッド！ブラジル相手に歴史的勝利をもぎ取った決勝弾の映像CL