一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を10月24日正午から25日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、パレスホテル東京（2名素泊まり）が71,256円から、丸の内ホテル（同）が41,496円から、ホテルエミシア札幌（同）が7,764円から、龍宮殿（同）が44,414円から、金沢東急ホテル（同）が9,120円か