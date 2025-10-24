2025年10月17日（金）、渋谷区「cocoti SHIBUYA」4階のイベントスペース「東京カルチャーカルチャー」で、「いいね満彩！喜多方まるごとフェス」が開催されました。福島県喜多方市の豊かな自然と伝統が育んだ“食”を通じて、地域の魅力を体感できるイベント。その模様をお届けします。◆ 喜多方市の特産料理がずらり！会場の司会を務めたのは、お笑いコンビ「スゲーニョ」のお二人。ツッコミ担当の高橋さんは喜多方市の出身という